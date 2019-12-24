Orman Bölge Müdürü Çapkın, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

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Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Bir süre önce Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan İsa Çapkın, beraberinde Nevşehir Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli’nin de bulunduğu ziyarette her iki kurumun Nevşehir’de birlikte gerçekleştirecekleri çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, Bölge Müdürü Çapkın’a görevinde başarılar diledi.

NEVŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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