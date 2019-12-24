Ürgüp’te polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından Ürgüp’te huzur ve asayiş uygulaması yapıldı.

Polis ekipleri tarafından Ürgüp ilçe genelinde yapılan uygulamada bin 242 şahsın GBT kontrolü yapılırken 29 umuma açık işyeri ve 232 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sonrasında 1 adet tabancaya ait 15 adet fişek, 1 şahsa 6136 SKM suçundan adli ve idari işlem, 14 araca cezai işlem yapılırken 3 araç ise trafikten men edildi.

NEVŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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