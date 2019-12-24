Derinkuyu Kaymakamı Kumcu’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret

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Nevşehir’in Derinkuyu İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret eti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Derinkuyu Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Kaymakam Mert Kumcu, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kumcu’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Rektör Bağlı ve Kaymakam Kumcu bir süre görüştü.

NEVŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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