Nevşehir’de 140 bin adet makaron ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir’de 140 bin adet makaron ele geçirildi

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 140 bin boş makaron ele geçirdi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 140 bin boş makaron ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, KOM şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu elinde koli bulunduran şüpheli B.K. durduruldu. Koli içerisinde yapılan aramada 14 kutu içerisinde toplam 140 bin boş adet makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K.’ye 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de telefon dolandırıcıları iş başında
YEREL HABERLER Nevşehir’de telefon dolandırıcıları iş başında
Derinkuyu Kaymakamı Kumcu’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Derinkuyu Kaymakamı Kumcu’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’yü ziyaret etti
YEREL HABERLER Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Uçhisar ...
Nevşehir’de trafik kurallarına uymayan 26 sürücüye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de trafik kurallarına uymayan 26 sürücüye ...
Nevşehir’de aranan 4 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 4 kişiden 2’si tutuklandı
Avanos’ta 8 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Avanos’ta 8 araç trafikten men edildi
Ürgüp’te polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı
YEREL HABERLER Ürgüp’te polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı
Orman Bölge Müdürü Çapkın, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Çapkın, Belediye Başkanı Arı’yı ...
NEVÜ ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında proje anlaşması
YEREL HABERLER NEVÜ ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ...
Nevşehir’de itfaiye 2019 yılında 281 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Nevşehir’de itfaiye 2019 yılında 281 yangına müdahale ...
Ürgüp Belediyesinden ‘Liseye Hazırım’ ödüllü deneme sınavı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesinden ‘Liseye Hazırım’ ödüllü deneme ...
Ürgüp’te Türk Sanat Müziği korosu konser verecek
YEREL HABERLER Ürgüp’te Türk Sanat Müziği korosu konser verecek
Minik yürekler üşümesin diye Nevşehirli kadınlar seferber oldu
YEREL HABERLER Minik yürekler üşümesin diye Nevşehirli kadınlar ...
Motif Vakfı’ndan NEVÜ’ye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü"
YEREL HABERLER Motif Vakfı’ndan NEVÜ’ye "Maddi Folklor Ürünlerini ...
NUDER’den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye ziyaret
YEREL HABERLER NUDER’den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye ziyaret
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Belediye ...
Nevşehir Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi geleceğin sporcularını ...
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, hizmet birimlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı, hizmet birimlerini ...
Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı
NEVÜ AT-BİN’den engelli bireylere özgü at destekli aktivite uygulama eğitimi
YEREL HABERLER NEVÜ AT-BİN’den engelli bireylere özgü at destekli ...
Tehlike arz eden görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırılıyor
YEREL HABERLER Tehlike arz eden görüntü kirliliğine neden olan ...
Nevşehir Belediyespor 2.devre için Antalya’da güç depoluyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor 2.devre için Antalya’da güç ...
Kapadokya Üniversitesinden Lise öğrencilerine Meksika mutfağı atölyesi
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesinden Lise öğrencilerine Meksika ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X