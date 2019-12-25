Nevşehir’de 140 bin adet makaron ele geçirildi

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 140 bin boş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, KOM şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu elinde koli bulunduran şüpheli B.K. durduruldu. Koli içerisinde yapılan aramada 14 kutu içerisinde toplam 140 bin boş adet makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K.’ye 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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