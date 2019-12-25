Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü Ortaokulu 20192020 eğitim öğretim yılında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Nevşehir şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 okullar arası voleybol şampiyonası sona erdi. Düzenlenen şampiyona sonrasında Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Özyayla Ortaokulu erkek voleybol takımı Nevşehir şampiyonu olurken Nevşehir’i bölge müsabakalarında temsil edecek.

Özyayla Ortaokul Müdürü Ali Çelik yaptığı açıklamada, “ Özyayala Ortaokulu Nevşehir’de düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında yine şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yılda Nevşehir birinciliğini kazanan cefakar öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz bölge turnuvasında da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerinden en küçük bir şüphem yoktur” dedi.

NEVŞEHİR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.