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Nevşehir Belediye Başkanı Arı ve belediye ekipleri Karasoku ve Herikli mahallesinde

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri Karasoku ve Herikli Mahallelerindeydi. Çok sayıda belediye personelinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmalara eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin 2020 yılı Mart ayında başlayacağını ve hayata geçirilecek olan örnek proje ile bu bölgenin Nevşehir'in en gözde merkezlerinden biri haline getirileceğini açıkladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı ve belediye ekipleri Karasoku ve Herikli mahallesinde

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri Karasoku ve Herikli Mahallelerindeydi. Çok sayıda belediye personelinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmalara eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Kıratlıoğlu Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin 2020 yılı Mart ayında başlayacağını ve hayata geçirilecek olan örnek proje ile bu bölgenin Nevşehir’in en gözde merkezlerinden biri haline getirileceğini açıkladı.
Öğle saatlerinde Osmanlı Caddesi üzerinde toplanan Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Karasoku ve Herikli Mahallelerindeki çalışmalarına başladı. Çok sayıda belediye personeli ve iş makinelerinin katıldığı çalışmalar çerçevesinde mahalleyi baştan aşağıya temizleyen ekipler, parklardaki ve sokaklardaki ağaçlar için bakım ve mevsimlik budama işlemi gerçekleştirdi.
Mahalle içerisindeki boş arazilerde bulunan hafriyatları ve inşaat atıklarını kaldırarak görüntü ve çevre kirliğini de önleyen ekipler ayrıca mahallenin çeşitli altyapı ve üstyapı problemlerinin çözümü için de çalışmalarını başlattı.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ihtiyaç sahibi aileleri de tespit eden yetkililer ayrıca belediyenin çeşitli hizmetlerine yönelik aileleri bilgilendirdi.
“Başkan Arı’dan kentsel dönüşüm müjdesi”
Çalışmaların startını vererek bir süre beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Karasoku Mahallesi içerisinde çevre temizliği yapan Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalle içerisindeki eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.
Karasoku Mahallesi için planlanan kentsel dönüşüm projesinin 2020 yılı Mart ayında başlatılacağını ve buranın Nevşehir’in en gözde merkezlerinden biri haline geleceğini kaydeden Arı, “Bu bölgede zaten söz verdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor. Şehrin ilk değişimi 31 Mart 2019’da gerçekleşmişti ikinci değişimi de yine 31 Mart tarihinde kentsel dönüşüme başlayarak yapacağız. Kentsel dönüşüm projemizin ilk etabı Karasoku Mahallesi’nde eski pazar yerinin olduğu bölgede başlayacak. TOKİ’nin vizyon projelerinden birinin uygulanacağı bu alan, şehrin en özel yeri olacak ve beraberinde Türkiye’de böyle özel ve güzel bir yer olmayacak. Bu alan, 4+1 katlardan oluşan muhteşem bir bölge olacak. Kentsel dönüşüm gerçekleştirilene kadar ise burada insanlarımız yaşamaya devam edecek. Onların burada hayatlarını daha rahat devam ettirmelerini temin edecek temizliği, küçük tadilatları ve benzeri çalışmaları yaparak onların da duasını almak istiyoruz.” dedi.

NEVŞEHİR

25 Aralık 2019 Çarşamba

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