Polis merkezine giderek uyuşturucuyu teslim etti

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de yabancı uyruklu bir kişi 3,32 gram esrar maddesini kendi rızası karakola giderek polislere teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi amirliği görevlilerince ikna edilen yabancı uyruklu A.A.H. kendi isteğiyle karakola giderek yanında bulundurduğu 3,32 gram esrar maddesini polis ekiplerine teslim etti. Emniyette ifadesi alınan A.A.H.’ye uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma suçlarından adli işlem yapıldı.

NEVŞEHİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.