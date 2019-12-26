Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Antalya Kampındaki ilk hazırlık maçında Elazığ Belediyespor ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, rakibini 20 mağlup etmeyi başardı.

2. Yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Nevşehir Belediyespor, ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Elazığ Belediyespor ile karşı karıya geldi.

Antalya Belek’te IC Santai Otel Sahası’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Nevşehir Belediyespor ikinci yarıda Emre Gemici ve Muhammet Emin Balcılar ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 20 galip ayrılan taraf oldu.

Nevşehir Belediyespor, Antalya Kampında 30 Aralık Pazartesi günü Karşıyaka ile karşılaşacak.

NEVŞEHİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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