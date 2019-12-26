JAKEM’de eğitimi tamamlayan 62 köpek 31 ilde göreve başlayacak JAKEM’de braş köpeği ve kullanıcısı kursu kapanış töreni düzenlendi

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı 2019 yılının 2.dönem branş köpeği ve kullanıcısı kursu kapanış töreni düzenlendi. Kurs sonrasında sertifika almaya hak kazanan 62 kullanıcı ve köpeği 31 şehirde görev yapmaya başlayacak.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor salonundan düzenlenen JAKEM Komutanlığı 2.dönem branş köpeği ve kullanıcısı kursu kapanış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken kursu birincilikle tamamlayan Uzman Çavuş Ali Tuna konuşmasında, “Bugün burada 62 arkadaşım ile birlikte 10 farklı branşta açılan hizmet köpeği ve kullanıcısı branş kurlarının bitirmenin sevinci, heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Kurs süresi boyunca bütün çalışmalarımızda sevgi ve ilgiyi bilgi ile bütünleştirerek temel eğitim, veterinerlik eğitimi, temel ve itaat eğitimi, kondisyon parkuru eğitimi ve branşımıza yönelik eğitimleri azim ve disiplinli bir şekilde yaparak kursumuzu başarı ile tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’da konuşmasında kursu tamamlayan kursiyerlerin 31 ilde görev yapmaya başlayacaklarını söyledi. Altın, “ 53’ü dış birlik 9’u JAKEM personelimiz olmak üzere toplam 62 kursiyerimiz 5 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 10 farklı branşta açılan mayın arama, bomba arama, arama kurtarma, uyuşturucu madde arama, kadavra arama, iz takip, asayiş, operasyon, erzak ve tütün tespit köpeği ve kullanıcı kurslarımızı başarıyla tamamlamışlardır. Kurslarımızı tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyerlerimiz 31 ilde görev yapmaya başlayacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise kursu başarıyla tamamlayan Uzman Çavuşlara sertifikaları Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak’ın yanı sıra protokol üyeleri tarafından verildi. Sertifika töreni sonrasında ise JAKEM’de bulunan eğitimli köpekler tarafından uyuşturucu arama, patlayıcı madde arama, asayiş ve temel itaat eğitimi gösterileri yapıldı.

Program çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi.

NEVŞEHİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.