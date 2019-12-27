Nevşehir beyaza büründü Nevşehir’de kar yağışı gün boyu devam etmesi tahmin ediliyor

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Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Nevşehir’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla şiddetini artırarak devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte iş yerlerine gitmekte olan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde termometrelerin 0 dereceyi gösterdiği kent merkezinde ise kar kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkardı.

Nevşehir’de kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken yetkililer kar yağışına karşı vatandaşları ve araç sürücülerini uyardı.

NEVŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

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