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Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.

Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.
Ürgüp ilçesinde birçok noktaya yerleştirilen korunaklı yem ve mama kaplarına yiyecekler Belediye ekipleri tarafından bırakıldı.

NEVŞEHİR

27 Aralık 2019 Cuma

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