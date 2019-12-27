Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı

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Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.

Ürgüp ilçesinde birçok noktaya yerleştirilen korunaklı yem ve mama kaplarına yiyecekler Belediye ekipleri tarafından bırakıldı.

NEVŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

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