Kapadokya kar altında

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yağış ile birlikte Göreme, Ürgüp, Uçhisar gibi merkezler de beyaz örtüyle kaplandı. Peribacalarının bulunduğu alanlar da beyaza büründü. Sabaha kar ile uyanan yerli ve yabancı turist grupları karla kaplı peribacalarında ziyaretlerini gerçekleştirirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

NEVŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

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AKŞAM 17:33

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