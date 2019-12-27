Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 6 gözaltı

NEVŞEHİR'de, polisin yaptığı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile birlikte cep telefonlarının klonlanmasında kullanılan cihaz ele geçirildi. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışlarıyla ilgili 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 32 cep telefonu, 5 bilgisayar, 2 USB bellek ve 1 harddisk ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi. İş yerlerinde kaçak malzeme bulunan E.S., M.K., O.Y., H.Y. ile Suriye uyruklu C.H. ve A.H., '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

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