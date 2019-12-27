Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor

Uçhisar Belediyesi tarafından NevşehirUçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında UçhisarNevşehir yolcu taşımacılığı hizmeti başlıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan otobüs seferlerinde sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için gerekli olan tüm çalışmaları yaparak sonuca ulaştık. Kısa zamanda otobüs seferlerimizi başlatarak halkımıza hizmette bir adım daha ilerleyeceğiz” dedi.

NEVŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

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