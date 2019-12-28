Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’üne adli işlem yapılırken bir şüpheliye ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu öğrenildi.
NEVŞEHİR
28 Aralık 2019 Cumartesi
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