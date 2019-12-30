Nevşehir Belediyesi Tiyatro Okulu açılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 16 yaş üstü dileyen herkesin katılabileceği sertifikalı ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ 28 Ocak 2020’de başlayacak. Türkiye’nin yakından tanıdığı birçok ünlü sanatçı ve eğitmenlerin yer aldığı programa katılmak isteyenler ön kayıtlarını Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yaptırabilecek.

Nevşehir’de tiyatroya meraklı olan, oyunculuk mesleğini seçmek, kendi mesleğinde tiyatro enstrümanlarını kullanmak isteyen kişilerin temel oyunculuk konusunda eğitilmesi ve dolayısıyla ortak bir sanat anlayışının öğrencilere aşılanması ve yetenekli gençlerin tespit edilebilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenleniyor. Oyunculuk mesleğine meraklı olan 16 yaşını doldurmuş herkesin katılabilecekleri atölyede 17 eğitmen tarafından verilecek olan eğitimlerde uygulamalı olarak katılımcılara oyunculuk mesleği anlatılacak. Atölye sonunda ise eğitmenlerin ıslak imzası ile katılımcılara sertifika verilecek.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 28 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek atölyede Volkan Severcan tarafından Oyunculuğa Giriş, Şovmenlik ve Sunuculuk, Ziya Kürküt tarafından Drama, Gürol Tombul tarafından Oyunculuk Egzersizleri, Sefa Zengin tarafından Vücut Dili ve Rol, Oya Tolga ve Sim Tolga tarafından Makyaj, Zeyno Günenç tarafından Şiir, Gilles Kanart tarafından Dans, Bale ve Sahne, Dr. İbrahim Sarıtaş tarafından Eleştiri Teknikleri, Yeşim Alıç tarafından Nefes Alma Teknikleri ve Bedenle Tanışma, Murat Kodallı tarafından Uygulamalı Müzikal Tiyatro, Sonkan Damcıoğlu tarafından Oyunculuk ve Dramaturji, Zuhal Yalçın tarafından Diksiyon ve Ses Teknikleri, Suat Özturna tarafından Oyunculuk ve Sahne Disiplini, Erhan Yazıcıoğlu tarafından Doğaçlama, Haluk Özenç tarafından Yazarlık ve Bora Severcan tarafından Yönetmenlik eğitimleri verilecek.

Tiyatro Okulu’na katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler ön kayıt için 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren 24 Ocak 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

NEVŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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