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Rektör Bağlı’dan KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’a ziyaret

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'ı ziyaret etti.

Rektör Bağlı’dan KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’a ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı ziyaret etti.
Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (ICQH, 2019)’na katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ye giden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinde KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, İslam Medeniyetinin bilim ve teknolojiye büyük katkılar sağladığına işaret ederek, bu medeniyetin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türkünün İslam ve Türk Dünyası tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Mazhar Bağlı, Kıbrıs Türkünün günümüzde de çeşitli ülkelerde bilim, teknoloji, tıp başta olmak üzere hayatın hemen her alanında önemli görevler ve çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti. Din görevlilerinin de alanlarında donanımlı olduklarından şüphesi olmadığını belirten Bağlı, hemen her bilginin güncellemeye ihtiyacı olduğunu, bu çerçevede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak mümkün olan her türlü desteği vermekten mutlu olacaklarını söyledi.
Bu yılın Türkİslam Dünyasında önemli bir yere sahip olan şahsiyetlerden İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olduğunu belirten Rektör Bağlı, Sezgin’in bilim tarihine yönelik yaptığı çalışmalara da değinerek, Fuat Sezgin’in ömrünü, Müslüman âlimlerin 800 civarında keşif ve icatlarını bir araya getirmek için çaba sarf ederek geçirdiğini hatırlattı.
Din İşleri Başkanı Atalay ise, Rektör Bağlı’yı KKTC’de ve özellikle de Din İşleri Başkanlığında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Din görevlilerinin eğitim ve yeni bilgiler edinme konusunda büyük gayret içerisinde olduklarını, bu alanda verilecek her desteği memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Başkan Atalay, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam bilim ve teknoloji tarihine büyük katkıları olduğunu ve kendisini rahmetle andıklarını söyledi.

NEVŞEHİR

30 Aralık 2019 Pazartesi

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