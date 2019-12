Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile İran Dinler ve Mezhepler Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile İran Dinler ve Mezhepler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abulhasan Navab, her iki ülke üniversitesi arasında yürütülecek ortak çalışma ve projelere dair ikili işbirliği protokolüne imza attı.

İmzalanan ikili işbirliği protokolünün her iki üniversite için hayırlara vesile olmasını temenni eden Rektör Navab ve Rektör Bağlı, imza töreni sonunda birbirlerine günün anısına plaket takdiminde bulundular.

İmzalanan protokol çerçevesinde; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile İran Dinler ve Mezhepler Üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri başta olmak üzere öğrencilerin değişim programlarından yararlanmaları, ortak yüksek lisans programlarının hazırlanması, akademik ve teknik veri paylaşımları, her iki ülkenin kültürel değerlerini ele alan akademik ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi ve benzeri konularda ikili işbirliğine yönelik proje ve çalışmalar yürütülecek.

Rektör Navab NEVÜ’yü Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen İran Dinler ve Mezhepler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abulhasan Navab, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü ziyaret eti.

Ziyaretlerinde kendisini NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, NEVÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş ve NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Yılmaz’ın karşıladığı ve eşlik ettiği Rektör Navab’a üniversite kampüsünü gezdi. Kendisine üniversite ve üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verilen Rektör Navab, daha sonra NEVÜ İlahiyat Fakültesini de ziyaret etti.

