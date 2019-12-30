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Nevşehir'de sigara izmariti toplama kampanyasına katılanlara ödül

İHA

Nevşehir'de sigara izmariti toplama kampanyasına katılanlara ödül

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘İzmaritsiz Sokaklar’ kampanyasına katılarak en fazla izmarit toplayanlara ödülleri verildi. Belediye Başkanı Rasim Arı, kampanyaya katılarak daha temiz bir Nevşehir için destek olan vatandaşlara teşekkür ederek, kampanyanın süreceğini açıkladı.
Nevşehir Belediyesi tarafından dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen ve aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası kapsamında ödül töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, birim müdürleri ve kampanyaya katılarak ödül kazanmaya hak kazananlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Arı, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için bir süre önce ‘Temiz Şehir Nevşehir’ kampanyasını başlattıklarını hatırlatarak, kampanya ile birlikte her yıl milyonlarca insanın yaşamına mal olarak çevreye ciddi zarar veren sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘İzmaritsiz Sokaklar’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Nevşehir’in tüm Türkiye’nin hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını, bunun için de çevre temizliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Arı, bu amaçla düzenlenen kampanyalara katılarak çevre temizliği konusunda hassasiyet gösteren Nevşehirlilere teşekkür etti. Başlatılan sigara izmariti toplama kampanyası ile birlikte sigaranın hem insan sağlığına hem de çevreye verdiği zararı bir kez daha gündeme getirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Arı, “Kampanyamızın ilk dönemine vatandaşlarımızın ilgisi oldukça güzeldi. Bu kampanyayı bundan böyle sürekli hale getireceğiz. Bu sayede sadece çevre temizliği ve sigara konusunda bir farkındalık oluşturmakla kalmayıp, bu bahane ile vatandaşlarımızla bir araya gelme fırsatı da yakalayacağız. Lütfen belediyemizin yaptığı işlerin takipçisi olun. Kontrolünüzde olsun. Biz sizlerin görüş ve önerilerinize değer veriyoruz. Bakın son dönemde çevre ile alakalı birçok yeni projeyi hayata geçirdik. Geri Dönüşüm Kutuları, Bayat Ekmek Kutuları, Giysi Kumbaraları, İzmarit Toplama Kampanyaları, Çevre Temizlik Kampanyaları, Fidan Dikim Kampanyaları. Bunların hepsi daha güzel, daha temiz, daha yaşanılabilir bir Nevşehir için. Gelecek kuşaklara daha güzel bir kent bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve bunun için sizlerin de desteğini bekliyoruz” dedi.
Başkan Arı, konuşmasının ardından 50 gram ve üzeri izmarit getirenlere sinema bileti, 100 gram ve üzeri izmarit getirenlere imzalı kitap, 200 gram ve üzeri izmarit getirenlere Nevşehir Belediyespor forması, en çok izmarit getiren ilk 50 kişiye yemek ve en fazla izmarit getiren kişiye çeyrek altın ödüllerini dağıtarak katılımcıları tebrik etti. Arı ayrıca, kampanyaya katılarak ödül almaya hak kazanan tüm kişiler için üzerlerinde isimlerinin yazılı bulunduğu birer fidan dikildiğini açıklayarak, dikilen fidanların sertifikalarını katılımcılara dağıttı.

NEVŞEHİR

30 Aralık 2019 Pazartesi

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