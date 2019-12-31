Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay’dan yeni yıl mesajı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay yeni yıl öncesinde yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının yeni yılını kutladı.

Emniyet Müdürü Artunay, “Nevşehir Halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunması amacıyla, mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve Vatandaşlarımızın Yeni Yılını tebrik eder, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice yıllar diler, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi ve emeklilerimize sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim" dedi.

NEVŞEHİR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.