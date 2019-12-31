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Başkan Arı, 2019’un son gününde vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019 yılının son mesai gününde düzenlenen 'Halk Günü' ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Arı, 2019’un son gününde vatandaşlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019 yılının son mesai gününde düzenlenen ‘Halk Günü’ ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, göreve gelmesinin ardından başlattığı, “Halk Günü Toplantıları” devam ediyor. Arı, bugün de düzenlenen Halk Günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi.
Yoğun bir katılımın olduğu programda vatandaşları başkanlık makamında konuk eden Arı, istek, sorun ve önerilerini dinledi.
Vatandaşların kendisine ilettikleri çeşitli konuların incelenip çözüme kavuşturulması için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat veren Arı, misafir ettiği vatandaşların yeni yıllarını kutladı.
“2019 yılından önemli işler yaptık”
Programda vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve Nevşehir Belediyesi olarak 2019 yılı içerisinde alt yapıdan üst yapıya, çevreden ağaçlandırmaya, sosyal ve kültürel faaliyetlerden spora önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Arı, buna karşın belediye bütçesinin gerçekleştirilen mali disiplin ile birlikte 13,5 Milyon Lira fazla verdiğini açıkladı.
Yapılan bunca çalışmaya karşın belediye bütçesinin 13,5 Milyon Lira gibi ciddi bir fazlalığının olmasının büyük bir başarı olduğunu kaydeden Arı, “Şehrimize 2019 yılında birçok önemli işler yaptık. Bugün itibariyle Nevşehir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 13,5 Milyon Lira fazla vermiş durumda. Bu kadar sıkıntılı bir ortama rağmen ve 2019 yılında birçok iş yapmış olmamıza rağmen bu büyük bir başarı. Bütçemiz fazla verdi ama biz yıl içerisinde frene basıp işleri durdurmadık, koşabildiğimiz kadar koştuk. Şehir bugüne kadar görmediği kadar sosyal ve kültürel etkinlikler gördü. Şimdi tiyatro etkinliklerimiz de başladı. Üstelik amatör bir tiyatro da değil. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’deki vatandaşlarımız hangi tiyatroyu seyrediyorsa benim şehrimdeki insanlarda aynı tiyatroyu seyrediyor. Şimdi Tiyatro Okulu’nu da açıyoruz. Konserleri, sosyal faaliyetleri biliyorsunuz. Şehirde hemen hemen her hafta bir etkinlik düzenliyoruz. 15 tatil için büyük bir hazırlık yapıyoruz. Çocuklarımıza yarıyıl tatilinde çok keyifli zamanlar geçirteceğiz. Ramazan ayında yaptıklarımız ortada. Bunların yanında belediye hizmetlerini yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.
“Uluslararası Kapadokya Film festivali ve Kale etrafının turizme açılması”
2020 yılında şehirde hayata geçirecekleri yeni projelerin Nevşehir’in marka değerini yükselterek şehri önemli bir konuma taşıyacağını vurgulayan Başkan Arı, Nevşehirlilere gelecek yıl için ‘Uluslararası Kapadokya Film Festivali’ müjdesini verdi.
Arı sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bir taraftan alt yapımızı yeniliyoruz, bir taraftan yeni parklar, yaşam alanları yapıyoruz, bir taraftan asfalt atıyoruz. Şehrimizin ihtiyacı olan her şeyin adımını atıyoruz. Tabi bir günde bunlar ortaya çıkmıyor. Biz tarlayı sürdük, ekini ektik. Biz 2020 yılının ikinci yarısını bekliyoruz şimdi.2020 yılında neticelerini alacağımız birçok projelerimiz var. Ama emin olun daha şu anda yaptığımız işler yapacaklarımızın sadece yüzde 10’u. Birde tamamının hayata geçtiğini, tamamının gerçekleştiğini düşünün. Bu şehrin ne kadar güzel olabileceğini o zaman göreceğiz. Her attığımız adımı belli bir karar,
belli bir düşünme ve şehrin menfaatine göre atıyoruz. Alt yapıyı bir taraftan, üst yapıyı bir taraftan, sosyal faaliyetleri bir taraftan yapıyoruz. Yakında üniversiteye ve liseye hazırlanan gençlerimiz ile alakalı çok büyük bir müjdemiz olacak. Bunun yanı sıra Uluslararası Kapadokya Film Festivali’ni düzenliyoruz. Bunla ilgili olarak mutabakata vardık, planlamamızı yaptık. İnşallah 11 Haziran’da 5 günlük Uluslararası Kapadokya Film Festivali’ni şehrimizde yapacağız.”
Kale bölgesinin turizme açılması konusunda da son noktaya geldiklerini ve 2020 yılı Nisan ayındaki Turizm Haftası’nda kale etrafının belli bir kısmını turizme açacaklarını kaydeden Arı, bunla ilgili olarak gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından birçok önemli yatırımcıyla görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
Kale bölgesi için şehre gelen bakanlardan büyük destek aldıklarını ve bölgenin tamamını 2023 yılına kadar turizme açmayı hedeflediklerini söyleyen Arı, “Yatırımcılarla görüşmelerimizde son sürat devam ediyor. 11 ayrı büyük çaplı yatırımcı ile görüşüyoruz. Biz bu bölgenin turizme açılmasını 56 yıl diye planlarken şehrimize gelen Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak 2023 yılına kadar vereceği destekle buranın tamamlanmasını istedi. Desteğinin ilk adımını gördük. Geçtiğimiz hafta 3 Milyon Lira gönderdi. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 2 Milyon Lira geldi. 2,4 Milyon Lira Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ziyaretinden sonra geldi. Gelen bu 2,4 Milyon Lira ile inşallah şehrimizde 200’ün üzerinde kardeşimize istihdam sağlayacağımız bir tesis kuruyoruz. Burada havlu, terlik, şampuan gibi otellerdeki günlük tüketim malzemelerini üreteceğiz. Bunun için 110 Milyon Liralık pazarın biz 50 Milyon Liralık bölümüne talibiz. Onun üretimi için makine siparişlerini verdi. Bir taraftan bu şehirdeki işsiz kardeşlerimiz için istihdam sağlayacağız bir taraftan da şehrin ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağız. Yani buraya gelen bakanların hiçbiri eli boş gelmiyor. Her gelen bakanımızdan mutlaka bir katkı alıyoruz.” dedi.

NEVŞEHİR

31 Aralık 2019 Salı

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