Uçhisar Kalesi’nden kartpostallık görüntü

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Uçhisar Kalesi’nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla karla karışık yağmur yağışı ile giriyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki en yüksek peribacası Uçhisar Kalesi ve yamacında bulunan otellerin ışıklandırması kartpostallık görüntü oluşturdu.

NEVŞEHİR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:23

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