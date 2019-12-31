Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı

Arınç'tan damadı ile ilgili açıklamalara yanıt

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı’nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Nevşehir’e gelen iki aile havalimanı otoparkında valiz meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kavganın çıktığı alana çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.

NEVŞEHİR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.