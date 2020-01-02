Nevşehir’de aranan 8 kişiden 5’i tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca hakkında 7 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.K., Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl hapis cezası ile aranan O.D., dolandırıcılık suçundan 6 bin lira para cezası bulunan Z.K., Edremit Adli makamlarınca 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.D. ve Alanya adli makamlarınca basit yaralama suçundan 3 bin lira para cezası ile aranan S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan diğer 3 şüpheli ise adli yükümlülüklerinin yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.

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