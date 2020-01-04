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Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu

İHA

Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Nevşehir İl Birincisi olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile birlikte, gençlere sporu sevdirmek ve Nevşehir’i Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’na yeni sporcular kazandırmak amacıyla kurulan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı ilk yılında büyük bir başarı yakaladı. Kırmızı beyazlı takım, Nevşehir Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 20192020 Sezonu Kulüpler Arası Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.
Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı’nın müsabaka programı önümüzdeki günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanacak.

NEVŞEHİR

04 Ocak 2020 Cumartesi

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