Kış ayında açan gül şaşırttı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.

Ortahisar beldesinde bir otelin bahçesinde bulunan güllerin soğuk havalara rağmen açması şaşırtıyor. Kış mevsiminde güllerin açtığını gören otel müşterileri soğuk ve karlı havada açmaya başlayan gülleri şaşkınlıkla izliyor.

NEVŞEHİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

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