NTSO Başkanı Parmaksız, “Meslek Lisesinin organize sanayi bölgesine taşınmasını istiyoruz”

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız düzenlendiği basın toplantısı meslek liselerinin organize sanayi bölgesine taşınması gerektiğini söyledi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı m. Arif Parmaksız gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldi. NTSO Başkanı Parmaksız Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği sözleşmesi imzaladıklarını ve bu sözleşmeye göre Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi protokolünü imzaladıklarını açıkladı. Parmaksız, “Malumlarınız olduğu üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla tüm meslek liselerinin kademeli olarak protokol kapsamına alınarak “Meslek Liseleri Yerleşkeleri” kurulması öngörülmekte olup, ilk olarak Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi protokol kapsamına alınmış ve oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu Başkanlığı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nca yürütülmeye başlanmıştır.

Gerek nitelikli insan gücü ihtiyacı olan üyelerimizden gelen talepler, gerekse Nevşehir Sanayicisi ve Tacirlerinin temsilcisi sıfatıyla Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınması gerektiği kanaatindeyiz.

Zira, yukarıda bahsi geçen protokolde de amaçlandığı üzere; Protokol Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttüğümüz Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ARGE ve Beceri Atölyelerinin kurulması, atölye ve laboratuvarlarının donatılması ve desteklenmesi, üye firmalarda beceri eğitimi ve stajı imkanlarının sağlanması ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik görevlerimiz bulunması sebepleri ile okulumuzun, nitelikli insan gücünün ilimizde yoğun olarak istihdam edildiği ve staj imkanlarının bulunduğu ve en önemlisi iş garantisi verilecek olması münasebeti ile Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmasının İlimiz ve Ülkemiz için daha hayırlı olacağını düşünüyor, başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kamuoyunun desteklerini bekliyoruz” dedi.

NEVŞEHİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

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