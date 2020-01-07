Kapadokya bölgesini 2019'da 4 milyon turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244, Şubat ayında 128 bin 955, Mart ayında 188 bin 487, Nisan ayında 360 bin 46, Mayıs ayında 33 bin 655, Haziran ayında 428 bin 230, Temmuz ayında 393 bin 728, Ağustos ayında 566 bin 33 ve Eylül ayında 380 bin 12, Ekim ayında 382 bin 719 Kasım ayında 370 bin 482 ve Aralık ayında 171 bin 543 yerli ve yabancı turist olmak üzere 12 ayda 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

NEVŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:25

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