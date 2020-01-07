Yeni yılın ilk konser programı 10 Ocak Cuma günü

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konser programında, Müzik Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından Nevşehirlilere müzik ziyafeti sunulacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Müzik Eğitim Merkezi ve Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından 10 Ocak 2020 Cuma günü konser programı düzenlenecek.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak olan programda Müzik Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından solo ve koro halinde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Arabesk ve Türk pop müziğinin unutulmaz eserleri seslendirilecek.

Nevşehir Belediyesi Yıldızlar Halk Oyunları Topluluğu’nun da Nevşehir yöresine ait oyunları sahneleyeceği programda ayrıca Müzik Eğitim Merkezi ve KAPEM tarafından düzenlenen çeşitli kurslara katılan en yaşlı ve en genç kursiyerlere plaket verilerek başarılı kursiyerler ödüllendirilecek.

NEVŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:25

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