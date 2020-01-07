Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

30 Ağustos İlkokulu Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerinin yapmış olduğu el sanatları ürünlerinden oluşan '2023’e Doğru Sanatçı Çocuk' adlı sergi törenle açıldı. Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın yanı sıra Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, MemurSen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, Okul Müdürü Serhat Uluer, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışının ardından okul öğrencilerinin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceleyen Melek Arı, öğrencileri ve okul öğretmenlerini tebrik etti. Arı burada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

NEVŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.