Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir Kalesi için yenileme kararını imzaladı

Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan alanın yenileme alanı olarak belirlenmesi hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayınlandı.

Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu alan olan Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı olarak belirlenmesi hakkındaki karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından 2035 karar sayısı ile yayınlanan Resmi Gazete’de, Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın yenileme alanı olarak belirlenmesine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanunun 2. madde gereğince karar verilmiştir” denildi.

NEVŞEHİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:25

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