Belediye Başkanı Rasim Arı’dan teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye Başkanı Rasim Arı’dan teşekkür

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi ve etrafındaki bölgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Yenileme Alanı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla bir teşekkür mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’dan teşekkür

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi ve etrafındaki bölgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla bir teşekkür mesajı yayımladı.
Mesajında, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Nevşehir Kalesi ve etrafının korunarak bölge turizmine kazandırılması yolunda önemli bir adım atıldığını belirten Başkan Arı, ”Göreve başladığımız ilk günden beri, Nevşehir Kalesi ve etrafının turizme açılması yönünde önemli çalışmalar yaptık. Bölgenin en iyi şekilde korunarak turizme kazandırılması için hazırladığımız projemizin artık son aşamasındayız. Bölge ve Türk turizmine önemli katkılar sağlayacak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri şehrimize çekecek ve bu sayede şehrimize yeni turizm yatırımları kazandırarak hemşehrilerimize istihdam olanakları sağlayacak olan projenin hayata geçmesi yolunda bölgenin “Yenileme Alanı” olarak belirlenmesi büyük önem taşıyor. Nevşehir’in adeta kaderini değiştirecek olan bu karar ve Nevşehirli hemşehrimize verdiğimiz tüm sözlerin yerine getirilmesinde olduğu gibi bu konuda da bizlere büyük destekleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve diğer bakanlarımıza, bu projenin alt yapısının hazırlanmaya başladığı andan itibaren yerelde ve Ankara’da yapılan bütün değerlendirme ve çalışmalarda hiçbir
desteğini esirgemeden şehrimizin geleceği için elini taşın altına koyan Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş’a, AK Parti Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye, AK Parti İl Başkanımız M.Rauf Yanar’a, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan belediye personellerimize ve kale etrafı projemizin bu aşamaya gelmesinde katkısı olan, şehrimizde taş üstüne taş konulmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

NEVŞEHİR

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEVÜ İzci Kulübünden kardan izler kampı
YEREL HABERLER NEVÜ İzci Kulübünden kardan izler kampı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir Kalesi için yenileme kararını imzaladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir Kalesi için yenileme ...
Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi
Uçhisar’ da 2020 turizm sezonuna hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Uçhisar’ da 2020 turizm sezonuna hazırlıklar devam ...
Yeni yılın ilk konser programı 10 Ocak Cuma günü
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk konser programı 10 Ocak Cuma günü
Kapadokya bölgesini 2019'da 4 milyon turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesini 2019'da 4 milyon turist ziyaret ...
Nevşehir’de aranan 11 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 11 kişi tutuklandı
Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Rektör Bağlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Rektör Bağlı’ya ...
NTSO Başkanı Parmaksız, “2020 yılında iş adamları olarak her türlü işin üstesinden geliriz” Parmaksız, “2019 yılında gümrük kapılarından geçen tır sayısı yüzde 22 arttı”
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız, “2020 yılında iş adamları ...
NTSO Başkanı Parmaksız, “Meslek Lisesinin organize sanayi bölgesine taşınmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız, “Meslek Lisesinin organize ...
Kış ayında açan gül şaşırttı
YEREL HABERLER Kış ayında açan gül şaşırttı
Kadınlara yönelik ücretsiz spor egzersiz programları başlıyor
YEREL HABERLER Kadınlara yönelik ücretsiz spor egzersiz programları ...
AK Parti’de belde başkanlığı kongreleri yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti’de belde başkanlığı kongreleri yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X