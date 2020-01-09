Acıgöl’de okullar tatil edildi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Acıgöl Kaymakamlığı tarafından okullar bugün tatil edildi.
NEVŞEHİR
09 Ocak 2020 Perşembe
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