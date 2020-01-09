Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Adli makamlarınca konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası ile aranan 35 yaşındaki Ö.Ö. ve Çanakkale adli makamlarınca konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan 29 yaşındaki K.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.