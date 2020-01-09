Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri için Z kütüphane

Nevşehir Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri için Okul Aile Birliğinin destekleri ile Z Kütüphane kuruldu. Kütüphane için düzenlenen açılış törenine katılan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, okuma etkinliğinde okul öğretmenleri ile birlikte kitap okudu.

Nevşehir Mehmet Gülen Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerden elde edilen gelir ile, okul içerisinde Z Kütüphane kuruldu. Anadolu'da tasavvuf ve halk şiirinin öncüsü olan Yunus Emre’nin isminin verildiği kütüphanenin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın yanı sıra, MemurSen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Okul Müdürü İbrahim Palancı, okul aile birliği yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende yapılan dua ve kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezen Melek Arı, kütüphane içerisinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Arı, açılışa katılan idareciler, okul öğretmenleri ve öğrenciler ile birlikte bir süre kitap okuyarak kütüphane içerisindeki kitapları inceledi.

NEVŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:25

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