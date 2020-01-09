Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin’i ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti. KGK İl Başkanı Muammer Başer, Başsavcısı Şahin’e konsey hakkında bilgiler verirken Ürgüp Dinler Otel’de düzenlenecek olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına davet etti.

Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’de ziyaretlerinden dolayı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

NEVŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:25

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