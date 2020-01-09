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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin’i ziyaret etti

İHA

Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin’i ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti. KGK İl Başkanı Muammer Başer, Başsavcısı Şahin’e konsey hakkında bilgiler verirken Ürgüp Dinler Otel’de düzenlenecek olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına davet etti.
Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’de ziyaretlerinden dolayı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

NEVŞEHİR

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:52
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  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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