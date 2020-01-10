Bu kez Belediye Başkanı Arı, gazetecilerin fotoğrafını çekti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eline aldığı fotoğraf makinesi ile gazetecilerin fotoğrafını çekti.

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nevşehir Basın Anıtı’nın açılışında, Nevşehir’de görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Başkan Rasim Arı, gazeteciler ile tek tek tokalaşarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutladı.

Anıt açılışının ardından protokol üyeleri ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektiren Arı, bir muhabirin fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti. "Her zaman siz bizi çekiyorsunuz. Bugün de ben sizi çekeceğim.” diyerek gazetecilerin Basın Anıtı önündeki pozlarını ölümsüzleştiren Arı, “Şehrimizin gören gözü, duyan kulağı ve hisseden kalbi olan tüm gazetecilerimizin günlerini kutluyorum.” dedi.

NEVŞEHİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:25

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