Nevşehir’de aynı aileden 7 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

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Nevşehir’de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı aynı aileden 7 kişi zehirlendi. Komşuları tarafından kapının açılmamasından şüphelenilen durumu komşuları 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekiplerinin olay yerine gitmesiyle evde bulunan 7 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi. Karbonmonoksitten zehirlenen aile bireyleri yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

NEVŞEHİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:25

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