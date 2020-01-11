Memur-Sen’den Küresel Gazeteciler Konseyi’ne ziyaret

MemurSen Nevşehir Temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberinde sendika başkanları Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti.

MemurSen Nevşehir temsilcisi Mustafa Çiftçi ve MemuSen’e bağlı Sağlık Sen Başkanı Hakan Gündüzpolat, DiyanetSen Başkanı Ahmet Aydemir, Büro MemurSen Şube Başkanı Emin Ağmanalmaz ve Diyanet Sen Şube Başkan Yardımcısı Hüsrev Öndegelen Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

KGK Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretlerinden dolayı Memur Sen Nevşehir temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekilere teşekkür ederken bir süre sohbet etti.

NEVŞEHİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:25

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