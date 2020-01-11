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Mahşer-i Cümbüş izleyicileri kahkahaya boğdu

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahşer'i Cümbüş Tiyatro gösterisi sanatseverleri kahkahalara boğdu.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahşer'i Cümbüş Tiyatro gösterisi sanatseverleri kahkahalara boğdu.
Türkiye’de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş, Nevşehir’de tiyatroseverler ile buluştu. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Tiyatro Geceleri’ etkinlikleri çerçevesinde, çeşitli televizyon kanallarında da gösteriler sunan ünlü tiyatroculardan oluşan Mahşeri Cümbüş topluluğu grupla aynı adı taşıyan oyunlarını Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneledi.
Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan gibi usta oyuncuların yer aldığı Mahşeri Cümbüş grubu doğaçlama oyunları ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Biletleri saatler öncesinden tükenen oyunu izleyenler arasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, ünlü sanatçı Volkan Severcan, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli de vardı.
Kahkahaların eksik olmadığı salonda, oyun sonunda oyuncular alkış yağmuruna tutuldu. Sahnede oyuncularla birlikte izleyicileri selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, oyunda rol alan sanatçıların her biri için 10’ar tane olmak üzere Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı eteklerine fidan dikildiğini açıklayarak, dikilen fidanlar için hazırlanan sertifikaları oyunculara takdim etti.
Nevşehir’i kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirmek için bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Arı, “Her hafta Cumartesi akşamları burada bir oyun sahnelenecek. İstanbul’da, Ankara’da sanatseverler hangi oyunları izliyorsa şehrimizde de o oyunlar halkımızla buluşacak.” dedi.
Bu arada oyun için 5 TL’den satılan biletlerin tüm geliri ile engelliler için akülü araba alınacağı açıklandı.

NEVŞEHİR

11 Ocak 2020 Cumartesi

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