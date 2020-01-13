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Gönüllü kadınlar ördü, 750 öğrenci mutlu oldu Gönüllü kadınlar öğrencilerin yüreklerini ısıttı

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'nın öncülüğünde başlatılan kampanya sayesinde gönüllü annelerin ördüğü yüzlerce atkı ve bere 17 ayrı okulda 750 öğrenciye dağıtıldı. Kısa sürede yüzlerce öğrenciyi sevindiren anneler, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir kampanyaya imza atmış oldu.

Gönüllü kadınlar ördü, 750 öğrenci mutlu oldu Gönüllü kadınlar öğrencilerin yüreklerini ısıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın öncülüğünde başlatılan kampanya sayesinde gönüllü annelerin ördüğü yüzlerce atkı ve bere 17 ayrı okulda 750 öğrenciye dağıtıldı. Kısa sürede yüzlerce öğrenciyi sevindiren anneler, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir kampanyaya imza atmış oldu.
Melek Arı’nın geçtiğimiz haftalarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık ihtiyacının karşılanması farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı ‘Gönülleri Örmek İçin Şişini Kap Gel’ kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü. Tüm anneleri çocuklar için atkı ve bere örmeye davet eden Arı’nın bu çağrısına Nevşehirli kadınlar destek verdi.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kampanyaya katılan çok sayıda gönüllü kadın, Arı ile birlikte öğrencilere çeşitli renk ve modelde yüzlerce atkı ve bere ördü.
Kampanyaya katılmak isteyen annelere arzu ettikleri taktirde iplerin Nevşehir Belediyesi tarafından verilmesi üzerine yaklaşık 750 atkı ve bere, Melek Arı’nın gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde öğrenciler ile buluştu.
Kendisine eşlik eden gönüllü anneler ile birlikte ziyaret ettiği 17 ayrı okulda öğrencilerle bir araya gelerek örülen el emeği göz nuru atkı ve bereleri çocuklara hediye eden Arı, onlarla bir süre vakit geçirerek mutluluklarına ortak oldu.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte aynı zamanda okullardaki idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelen Arı, kampanya hakkında onları bilgilendirerek öğrenciler için hayata geçirmeye hazırlandığı yeni projelere ilişkin istişarelerde bulundu.
Kampanyaya destek vererek çocuklar üşümesin diye atkı ve bere ören Nevşehirli annelere teşekkür eden Arı; “ Bu projeye büyük bir heyecan ve istekle ellerini uzatan gönüllü kadınlarımız sayesinde çocuklarımızın yüzlerini bir nebze de olsa gülümsetebilmeyi sağladık.
Yaptığımız projede “gönüllülük bilinci” en önemli çıkış noktamız idi. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen, bizim ile birlikte aynı heyecana ve mutluluğa ortak olan değerli kadınlarımıza tüm içtenliğim ve samimiyetim ile buradan teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

NEVŞEHİR

13 Ocak 2020 Pazartesi

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