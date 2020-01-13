Nevşehir Belediyesi sporcularında yeni bir başarı daha

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü boksörleri, Niğde’de düzenlenen İç Anadolu Boks turnuvasında takım halinde birinci oldu.

İç Anadolu Boks Turnuvası 7 ilden çok sayıda sporcunun katılımı ile Niğde’de gerçekleştirildi. Turnuvada Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 1. ve 2. olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları; Kürşat Efe Demir, İsmail Tekbıçak, Şaban Vahdettin Sertçelik, Ömer Altundağ, Muazzez Çöplü, Can Yıldız ve Samet Kartal takım halinde 1. olarak turnuvaya damga vurdu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Boks Kurslarında yetiştirilerek spor hayatına atılan ve Niğde’den madalyalarla dönen sporcularımız Antrenör Yaşar Kalem nezaretinde Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

NEVŞEHİR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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