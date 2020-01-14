15 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nazilli Asliye Ceza Mahkemesinde hırsızlık suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Nazilli Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan hakkında 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
14 Ocak 2020 Salı
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