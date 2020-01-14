Cep telefonundan çocuk pornosu çıkan şahıs tutuklandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonundan çocuk müstehcen görüntüleri çıkan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan M.A.U.’nun yapılan cep telefonu incelemesinde çocuk pornografisi ile ilgili olabileceği değerlendirilen videolara ve müstehcen fotoğraflar tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.U. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

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