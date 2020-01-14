İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iftira suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca iftira suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
14 Ocak 2020 Salı
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