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AHİKA Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Nevşehir’de Yapıldı

İHA

Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı AHİKA Merkez binasında yapıldı.

AHİKA Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Nevşehir’de Yapıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı AHİKA Merkez binasında yapıldı.
Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantı Aksaray Valisi Ali Mantı ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ticaret ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, bölge illeri İl Genel Meclisi Başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantı, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sunulması ile başladı. Ardından “Jeotermal Otomasyon Kumanda Sistemi”, “Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması”, “Aksaray Üniversitesi Hayvan Hastanesi” ve “Güzelyurt Turizme Açılıyor” Güdümlü Proje önerileri görüşüldü.
Yönetim Kurulu Toplantısı “Fizibilite Desteği” kapsamında gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilmesi, İnsan kaynakları politikası raporunun ve gelecek 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi sunulmasının ardından diğer konuların görüşülmesiyle sona erdi.

NEVŞEHİR

14 Ocak 2020 Salı

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