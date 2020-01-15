Ziya Şakar Nevşehir Belediyespor’da

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, ligin ilk devresinde Ofspor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Ziya Şakar’ı renklerine kattı.

Devre arası yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Nevşehir Belediyespor, eksik bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip son olarak TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Ofspor’da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ziya Şakar ile anlaşma sağladı. Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan ve daha sonra 1461 Trabzon, A.Sebatspor, Altay, Ümraniyespor, Gümüşhanespor ve Keçiörengücü gibi takımlarda başarıyla forma giyen Ziya Şakar ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Nevşehir Belediyespor, orta sahası için önemli bir transferi daha gerçekleştirmiş oldu.

NEVŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:24

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