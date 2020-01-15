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Nevşehir’de Kamu-Sen üyeleri bordrolarını yaktı

İHA

Türkiye KamuSen Nevşehir İl Temsilciliği verilen maaş zamlarını protesto etmek için PTT Başmüdürlüğü önünde Ocak ayı bordrolarını yaktı.

Nevşehir’de Kamu-Sen üyeleri bordrolarını yaktı

Türkiye KamuSen Nevşehir İl Temsilciliği verilen maaş zamlarını protesto etmek için PTT Başmüdürlüğü önünde Ocak ayı bordrolarını yaktı.
Türkiye KamuSen Nevşehir İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Türk Büro Sen İl Temsilcisi Mehmet Burunkaya, Türk Haber Sen İl Temsilcisi Ercüment Tunç, Türk Yerel Hizmet Sen İl Temsilcisi Metin Taşçı, Türk İmar Sen İl Temsilcisi Recep Kılıç, Türk tarım Orman Sen İl Temsilcisi Ahmet Cengiz Yaşar, Türk Emekli Sen İl Temsilcisi Yavuz Soysaldı, TÜRKAV İl Başkanı Agah Bahadır Ceylan, Türk Büro Sen Aksaray Şube Başkan Yardımcısı Ömer Koç, Şubelerimizin Başkan Yardımcıları ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde Ocak ayı zamlı bordrolarımızı yakarak yapılan memur zammıma tepkimizi gösterdik. Yaktığımız bordrolarımızla boş kazan kaynatarak verilen zamların artık sadece boş kazan kaynatmaya yettiği, kazanın içini doldurmaya yetmediği belirtilerek tepki gösterildi.
Eylemde Türkiye KamuSen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin Yapmış olduğu açıklamada, “3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır.Kamu görevlileri bugün, Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır. Buna göre memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise 100 TL zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklardır. TÜİK’in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama yüzde 10,9; mutfak tüpü yüzde 17,6, doğalgaz yüzde 22, elektrik yüzde 18,3 zamlanmışken maaşlara yüzde 4 zam yapmak, adeta memur ve emeklilerle alay etmek demektir. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor masalı, çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kâbusa dönüşmüştür. Yetkililer hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek memurlarımızı düşük ücret artışına mahkûm ederken, milletimizi zorunlu harcamalarında dahi enflasyon canavarına teslim etmektedir. İktidar 2019’daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam yüzde 9,2 zam yapmıştır. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise yüzde 11,84 olmuştur. Buna göre memur maaşları enflasyonun gerisinden gelmektedir. Kaldı ki, bu oran TÜİK’in enflasyon sepetindeki, çoğunu halkın tüketmediği 418 madde 895 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019’da gerçekleştiği ilan edilen, resmi enflasyonun kat be kat üzerindedir. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Bir zamanlar fakirin yemeği olan kuru fasulye, pilav lüks gıda maddesi haline gelmiştir. Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır. Sebze, meyve el yakmaktadır. İlaca yüzde 46, giyime yüzde 33, gazeteye yüzde 28, dergiye yüzde 51 zam gelmiş memurun, emeklinin beli iyiden iyiye bükülmüştür. Ekmeğimiz bile yüzde 13,5 zamlanmıştır. Buna rağmen memurlara 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde %3+3 zam yapılması öngörülmüş, adeta ekonomi ile maaş zamlarının ilişkisi tamamen kesilmiştir. Eğer TÜİK’in rakamları gerçekse TÜİK bir market açsın, hepimiz oradan alışveriş yapalım, bizim de enflasyonumuz TÜİK’in enflasyonu ile eşitlensin.
Yeniden değerleme oranları yüzde 22,58 olarak belirlenirken memur maaşlarına yüzde 4+4 zam yapmak hangi vicdanla, hangi adalet anlayışıyla bağdaşır? Gerçekler ortadayken çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler, ek dersler, fazla mesai ücretleri ve tazminatlara da ayrıca bir artış yapılmamıştır. Bu dizelerde olduğu gibi, milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar da kendi ateşlerini, milyonlarca memurun bordrolarında göreceklerdir. Memurun bordrosunun ateşi tüm vicdanları yakacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

NEVŞEHİR

15 Ocak 2020 Çarşamba

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