Gülşehir’de kum ocağı eleme sistemi yenilendi

Gülşehir Belediyesi’ne bağlı kum ve çakıl ocağında bulunan eleme ve yıkama sistemi tepeden tırnağa yenilendi.

2001 yılından bu yana kullanılan, zaman zaman tadilat yapılan eleme sistemi, belediye başkanı Fatih Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda tamamen yenilendi. Kum ve çakıl üretiminin yavaşladığı kış aylarında yenilenen eleme sistemini yenilenmesi yaklaşık bir hafta sürdü. Özel bir firma tarafından yerinden sökülen eleme sistemi komple değiştirilerek yeniden faaliyete geçti.

Göreve geldikten sonra kum ocağı işletmesine önem verdiklerini dile getiren Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, son yaptıkları fizibilite çalışması sonrasında 2001 yılından bu yana kullanılan eleklerin tamamını yenisiyle değiştirdiklerini ifade ederek, kum ocağını tam kapasite çalışacağını söyledi.

Belediye bünyesinde yeni kurdukları kilitli parke taş imalat fabrikasının kumunun da buradan temin edildiğini, buna rağmen kum ocağındaki gelirlerin ciddi anlamda artışta olduğunu belirten Çiftçi, o günden bu yana kum ocağı gelirlerinde önemli bir artış olduğunu kaydetti. Değiştirdikleri elekler sayesinde verimde de artış olacağını dile getiren Çiftçi, belediyeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

NEVŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

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