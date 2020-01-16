Geri dönüşüm konusunda vatandaşlar bilinçlendiriliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ev ve iş yerlerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi ile Almanya Neuss Belediyesi’nin geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı şekilde toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırladığı AB Projesi kapsamında, Nevşehir’ in Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerine 117 adet Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi adına Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği (NEVEKO)’nun ortak olduğu proje kapsamında kağıt, cam, metal ve plastik gibi evsel atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması hem çevresel zararların ortadan kalkmasına hem de bunların yeniden ekonomiye kazandırılması hedeflenirken, konuyla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından da desteklenen proje kapsamında hazırlanan el broşürleri çeşitli mahallelerdeki ev ve işyerlerine dağıtılarak proje hakkında vatandaşlara bilgiler veriliyor.

NEVŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

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